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Kartepe'de paramotor düştü: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Kartepe zirvesinde düşen bir paramotorda( arkasına pervane takılmış yamaç paraşütü) yaralanan 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Kartepe zirvesinde düşen bir paramotorda( arkasına pervane takılmış yamaç paraşütü) yaralanan 2 kişi yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe zirvesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede uçan bir paramotor henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı düştü. Paramotor içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken diğer yanda da düşen paramotordaki 2 kişinin yardımına koştu.


Vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi bölgeye yakın bir alanda bulunanam kayak merkezindeki otele götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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