Kartepe'de parke çalışmasında sona gelindi

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Derbent Mahallesi'nde kilitli parke taşı döşemelerini bitme noktasına getirdi.

Kartepe Belediyesi, halkın ayağını kışın çamurdan yazın tozdan kurtaran çalışmalar kapsamında Derbent Mahallesi'nde Gökgöz ve Semt Sokak üzerinde düzenleme başlattı. Kartepelilerin beklentilerine karşılık veren düzenlemede ekipler Gökgöz Sokak üzerinde 100 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki güzergaha 600 metrekare parke ve 100 metre bordür, Semt Sokak üzerinde de 80 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki güzergaha 800 metrekare parke ve 160 metre bordür döşeyerek ulaşıma açacak.

Derbent Mahallesi genelinde alt yapı çalışması tamamlanan güzergahlarda üst yapı düzenlemeleri aralıksız devam edecek. Şeffaf, güleryüzlü ve çözüm odaklı anlayış çerçevesinde ilçe halkına hizmet etmekten mutluluk duyduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, hemşehrilerinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin ivedilikle gerçekleştirildiğini kaydetti.