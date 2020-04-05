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Kartepe'de pazar yerlerinde düzenleme yapıldı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre pazar yerlerinde düzenleme yaptı.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatı ile ilçede korona virüsle mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde düzenleme yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile pazar yerleri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatıldı. Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak. Bu genelge uyarınca Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bütün pazarlarda düzenleme yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde giriş çıkışı bariyerle ayırırken, her giriş ve çıkışta dezenfekten kullanmaları noktasında uyarılarda bulunuyorlar. Bakanlık tarafından gönderilen genelgeye göre çocuk ve 65 yaş üstü vatandaşların pazar alanına girmesine izin verilmiyor.


Çalışmalarla ilgili bilgiler aktaran Karatepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Covid-19 önlemleri kapsamında alınan bütün tedbirler titizlikle yerine getirilmektedir. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için görevinin başındadır. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmasınlar, belediye ekiplerimiz tarafından her türlü ihtiyaçları giderilmektedir” dedi.

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