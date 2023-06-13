Kartepe'de Pictor Sergisi hayran bıraktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geleceğin sanatçılarından oluşan resim sergisi açıldı. 5 ile 14 yaş arasındaki öğrencilerin eserleri görücüye çıktığı sergi, 20 Haziran'a kadar sürecek.

Kartepe Belediyesi'nin desteği ile Ebru Baran Atabay rehberliğinde sanat atölyesi öğrencilerinin, “Yıldızları özel kılan, oluşturdukları takımyıldızlarıdır” mottosuyla hazırladığı “Pictor” resim sergisi Kartepe Sanat Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim sergisi açılışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Resim sergisinin açılışında desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a teşekkür eden Ebru Baran Atabay “5-14 yaş arası 33 öğrenci tarafından hazırlanan eserlerden oluşan resim sergimizi açmanın heyecanını yaşıyorum. Öğrencilerimizin hayal ve emekleri ile bu eserler ortaya çıkmıştır” dedi.

“Buradan dünyaya mal olan yetenekler ortaya çıkacaktır”

Eserleri sergilenen minik sanatçıların ilçeye büyük değer kattığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Sanatın içerisinde hayatı yorumlamak vardır. Burada ki evlatlarımız kendi gözünden hayatı yorumlamıştır. Bugüne kadar sanat evimiz yoktu, sanat gibi bir doğamız vardır. Bizler sonuna kadar sizlere destek vermeye hazırız. Burada eserleri sergilenen minik sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Eserleri ile ilçemize değer katmaktadırlar. Buradan dünyaya mal olacak yetenekler ortaya çıkacaktır” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Kocaman ve Öğretmen Atabay sergiye eserleriyle katılan öğrencilere sertifikalarını verdi. Davetliler sergilenen eserleri hayranlıkla gezerek sanatçılardan bilgi aldı.