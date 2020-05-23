Kartepe'de sağlık çalışanlarına bayram hediyesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle iki ay önce ameliyat edilen 5 aylık bebek, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmit 28 Haziran Mahallesi Turan Sokak'ta ikamet eden İlhan Yıldırım ile Meryem Yıldırım'ın çiftinin 3 çocuğundan biri 5 aylık Mertcan Yıldırım, yaklaşık 2 ay önce kalp yetmezliği nedeniyle ameliyat oldu. Önceki gün evinde fenalaşan Mertcan bebek, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Mertcan'ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilen Mertcan Yıldırım'ın cenazesi Kandıra Çalyer Mahalle mezarlığında toprağa verildi.