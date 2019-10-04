Kartepe'de sel riskine çözüm

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi Yenice Sokaktaki üst yapı ve asfalt çalışmaları, Ahmet Lütfü Arat Caddesi ile Maşukiye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ni bağlayan bölgedeki İSU alt yapı çalışmalarını yerince inceledi. Belediye Başkanı Kocaman'a yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban bilgi verdi. Özellikle mevsim normallerinin üzerinde yağış sonrasında yaşanan sel risklerine son vermek için Kartepe Belediyesi ve İSU ekipleri tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile Derbent ve Maşukiye Mahalle sakinlerinin önemli sorunu çözülmüş olacak.

Öte yandan 10 sokakta sürdürülen yama çalışmalarında Kartepe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 500 ton asfalt kullanıldı.