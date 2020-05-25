Kartepe'de seyyar konser bayrama neşe kattı

Covid-19 önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlamasına özel Kartepe genelinde gereken tüm önlemler alındı. Yaklaşık 3 aydır zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkamayan özellikle çocuk ve yaşlı hemşehrilerine Ramazan Bayramı'nın coşkusu, neşesini evlerinde yaşatmak isteyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman bayrama özel sokak konserleri düzenletti. Özel olarak sokak etkinlikleri otobüsüne dönüştürülen otobüs, Kartepe'nin cadde ve sokaklarını gezerek evlerinde bayramı geçiren vatandaşları neşelendirdi. Kartepeliler canlı konser ile keyifli dakikalar yaşadılar. Evlerinin balkonlarından çalan şarkılara eşlik eden Kartepeliler, bu anları kendi cep telefonlarıyla ölümsüzleştirerek sosyal medya da paylaştılar.

Kartepelilerin Ramazan Bayramı sevincine otobüsün üzerinde hemşehrilerini selamlayarak ortak olan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, evlerinin önünde otobüsü karşılayan çocuklara hediyeler verdi. Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tekrar kutlayan Başkan Mustafa Kocaman, “Ramazan Ayı'mızı salgına karşı alınan tedbirlerle geride bırakarak Ramazan Bayramı'na kavuştuk. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bayramı evlerinde geçiren Kartepeli hemşehrilerimize bir nebze olsun bayram sevincini yaşatmak için böyle sürprizli bir sokak konseri düzenledik. İnşallah bu evlerimizde kutladığımız son bayram olur. Kartepeli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım. Allah nicelerine sağlıkla kavuşmayı ve sevdiklerimize sarılabilmeyi nasip etsin” dedi.