Kartepe'de Şöhretler Futbol Turnuvası başladı

Kartepe Belediyesi'nin desteğiyle Kartepe Kulüpler Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 50 yaş üstü “Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası”nın resmi açılış karşılaşmasında il protokolü ile sağlıkçılar Abdullah Tayyip Olçok Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra ve Tertip Komite Başkanı Sebahattin Altınkaya yönetiminde yapılan kura çekilişi ile “Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası”nda Suadiyespor, Derbentspor, Maşukiyespor, Şirinköyspor, Nusretiyespor, Sarımeşespor, Köseköy Ateşspor ve Köseköy İstasyonspor takımları mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda A Grubu'nda, Köseköy Ateşspor, Şirinköyspor, Suadiyespor ve Sarımeşespor, B Grubu'nda ise Köseköy İstasyonspor, Maşukiyespor, Derbentspor ve Nusretiyespor takımları yer aldı. Turnuvanın bütün karşılaşmaları Abdullah Tayyip Olçok Stadı'nda yapılacak. Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası'nda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar yarı finale çıkacak. İki hafta sürecek olan Kartepe Şöhretler Turnuvası'nda 20 Ağustos Cuma günü final karşılaşması ile kupa töreni yapılacak. Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman forma giydi.

Turnuvaya katılan sporculara başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “50 yaş üstü Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası açılış karşılaşmasında tatlı bir rekabet yaşandı. Kartepemizde sporun her dalında gençlerimiz yer almaktadır. Spor her yaşta yapılabilir. Bizde buna dikkat çekmek hem de geleceğimiz olan gençlerimize örnek olması amacıyla bu turnuvayı düzenledik. Kartepe 50 Yaş Şöhretler Futbol Turnuvasına katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Ayrıca Kartepe Şöhretler Futbol Turnuvası sonunda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı aşı olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla “Hayat maçında Covite yenilme aşını ol” yazılı pankart açıldı.