Kartepe'de sokak hayvanları için düzenleme

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ketenciler Barajı yakınında hayata geçirdiği mini barınaklarda kalan sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Barınaktaki sokak hayvanlarının yemlemesi yanı sıra iç, dış parazit ve uyuza karşı aşılaması belediye ekipleri tarafından yapılıyor. Belediye ekipleri de Ketenciler Barajı etrafında düzenleme çalışmaları ile barınakları kış mevsimine hazırladılar. Hayvanseverlerin de takdirini toplayan yemleme ve aşılama uygulamasıyla Kartepe'de doğal yaşam devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, belediye etkinlik standlarına 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu anlatan bilgilendirme afişlerini astı. Afişlerde sokak hayvanlarının korunması ve gereken hassasiyetin gösterilmemesi durumunda ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.