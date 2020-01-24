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Kartepe'de sokak hayvanlarına mama desteği

Kartepe Belediyesi, özel olarak yaptırılan mamamatikleri ilçe genelinde muhtelif yerlere asılarak soğuk havalarda sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olunuyor.


Kartepe Belediyesi'nin ilçedeki sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlı havalarda beslenme sorunu yaşamaması için yaptığı çalışmalara bir destek de Kocaeli Barosu'ndan geldi. Baronun hediyesi olan, sokak hayvanları için yaptırılan özel mamamatikler Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, “Can dostlarımız aç kalmasın” diyerek teslim alındı. Mamamatikler, ilçedeki, muhtelif yerlere monte edilmek üzere Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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