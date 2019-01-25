Kartepe'de son 5 yılda rekor asfalt kullanıldı

Kartepe'de son 5 yılda yapılan yol çalışmaları rekor seviyelere ulaştı. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2014 yılından bu zamana kadar 152 bin 270 metre uzunluğunda, 275 adet yol için 265 bin ton asfalt kullanarak halkın hizmetine sundu. Belediye ekipleri 61 bin 665 metre uzunluğunda, 407 adet yol için 869 bin 388 metre kare parke kullanarak yolları daha modern bir hale getirdi.

Çalışmalar kapsamında 2014 yılından bu zamana kadar 56 bin 590 metre uzunluğunda 303 adet yeni imar yolu açarken, çalışmalarda 345 bin 902 ton mekanik malzeme kullandı. İlçe genelinde 6 bin 480 metre uzunluğunda, 9 adet yol için 35 bin 425 metre kare sathi kaplama kullanan belediye ekipleri 21 bin 930 metre uzunluğunda 27 adet beton yol için 136 bin 860 metre kare beton kullandı.

Geniş ve dağınık bir coğrafyaya sahip ilçenin yeniden inşası için planlı ve sistemli bir yapılandırma süreci uyguladıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Dönemimizde hem bütçe, hemde mesai ve enerji olarak yoğunlukla ilçemizin alt ve üst yapı iyileştirme ve eksiklerimize konsantre olduk. Geldiğimiz noktada Kartepemizin yeni ve genç bir ilçe olmasından dolayı eksiklerin tümü tamamlandı diyemeyiz. Çünkü ilçemizde yapılaşma ve kentleşme süreci uzun yıllar daha devam edecek. Buda yeni eksik ve ihtiyaçları beraberinde getiren bir unsur. Yukarıda ki rakamlarda gösteriyor ki Kartepe'de üst ve alt yapı olarak çok fazla mesafe kat edildi. Seçilecek yeni başkanımız da bu çıtayı çok daha yukarılara taşıyarak, Kartepemize hizmeti sürdürecektir. Şimdiden başarılar ve kolaylıklar diliyorum” dedi.