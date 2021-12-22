Kartepe'de spor sahaları yenileniyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde spor sahaları yenileme çalışmalarının son ayağı devam ediyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla sahaları daha modern bir duruma getiriyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler tarafından ilçe genelinde spor sahalarında sentetik çim saha tamiri, demir yüzeylerin bakımı ve boyaması, galvenizli kafes tel tamir, PVC kaplı kafes tel tamiri, gergi teli/halatı montajı, beton yüzeylerin boyanması, çevre aydınlatması bakımı, kale filesi, basketbol files, voleybol filesi bakım, boya ve file montajı çalışmaları yapılıyor.

"Gençlerimizin sporla iç içe olmasını istiyoruz"

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman, "Ertuğrulgazi ve İbrikdere mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızı da bitirdikten sonra Kartepe'miz genelindeki tüm spor alanlarımızın bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlamış olacağız. Tüm gençlerimizin amatör veya profesyonel sporla iç içe olmasını istiyoruz" dedi.