Kartepe'de sünnet şöleni

Kartepe Belediyesi'nin 13. geleneksel sünnet şöleni büyük coşku içerisinde yapıldı. Düzenlenen sünnet şöleni ile 305 Kartepeli genç delikanlılığa adımını attı.

Kartepe Belediyesi'nin geleneksel sünnet şöleni Meşelik Park'ta düzenlendi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen sünnet şölenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Sünnet şöleni Kartepe Belediyesi Çocuk Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.

"Evlatlarımız delikanlı oldular"

Programda konuşan Başkan Kocaman, "İnşallah bu hizmete uzun yıllar devam ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Cumhur İttifakının belediyecilik anlayışı doğumdan ölüme kadar her hizmeti kapsamaktadır. Kartepe Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her anında yanlarında oluyoruz. Hayatın içerisinde unutamadığımız anlar vardır. Bunlardan bir tanesi de erkek evlatlarımız için sünnetleridir. Evlatlarımız bugün dinimizin emrini Peygamber Efendimizin sünnetini, örf, adet ve kültürümüzün gereğini yerine getiriyor. Evlatlarımız delikanlı oldular, hepsini gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Sünnet Şöleni'nde Berk Yaman ve orkestrası, jonglör gösterisi, bubble şov, illüzyon gösterisi ve animasyon dans gösterisi ile çocuklar doyasıya eğlendi.