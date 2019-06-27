İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartepe'de tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sıfır atık projesi kapsamında ilçe genelinde yıllık ortalama 25 ton tekstil toplayarak yeniden ekonomiye kazandırıyor.


Sıfır atık projesi kapsamında, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde tekstil atıklarını toplamaya aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde kurulan 52 adet tekstil atığı konteynırlarından yıllık ortalama 25 ton tekstil atığı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Tekstil atıklarının kaynağında geri kazanılması ile birlikte, yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli olan doğal kaynak ve enerji kullanımının önüne geçiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.