Kartepe'de ‘Tema Sınıfları' oluşturuldu

Kartepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında ilçede bulunan okullara TEMA sınıfları kuruldu.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Biriminin TEMA Vakfı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği sayesinde Kartepe genelinde okullarda TEMA sınıfları oluşturuldu. Anaokulu ve ilkokullarda uygulanan ‘Minik Tema ve Yavru Tema Programları' ile çocukların doğada daha fazla zaman geçirmesi hedefleniyor. Orta dereceli okullarda uygulanan ‘Ortaokul Tema' ile çocukların yaşamın nasıl sürdüğünü ve doğaya olan etkileri anlamaları, ‘Lise Tema Programları' ile çevre sorunlarına duyarlı ve çözüme yönelik harekete geçebilen bireyler olmaları amaçlandı.

Proje hakkında bilgi veren Kartepe Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Gökçen Gönülay, “Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman'dan aldığımız destekle çalışmalarımıza başladık. Eğitim öğretim yılının başlamasından bu yana ilçe genelinde 46 adet TEMA sınıfı oluşturduk. Amacımız Kartepedeki bütün okullarda çevreci öğrenciler yetiştirmek. Doğal kaynaklarımız günden güne azalmakta ve iklim değişikliği artık kapımızdadır. Bu nedenle çevresine duyarlı, toprağının, havasının suyunun değerini bilen, artık bunların yok olmayacağını düşünen bir toplum olmaktan çıkmamızın eğitimle mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Anayasamızın 56. maddesinde 'Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir' denilmektedir. Buna göre öncelikli görevimiz bütün vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayabilmek için gerekli çalışmaları yapmak ve farkındalığı arttırmaktır. Eğitim aşamasında STK'lerle her zaman el ele vererek gerekli çalışmaları yapacağız” diye konuştu.