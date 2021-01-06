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Kartepe'de temizlik araçlarına yenisi eklendi

Kartepe Belediyesi, temizlik araç filosuna 7 metre küp vakumlu yol süpürme aracını da dahil etti.


Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan 8 çöp kamyonu, 2 su tankeri ve bir tane vakumlu yol süpürme aracının ardından, filoya yılın son iş gününde 7 metre küp vakumlu yol süpürme aracı da dahil edildi.


Belediyenin araç filosunu büyütmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Araç envanterimize bugün itibariyle yeni bir süpürge aracı daha ekledik. Kartepe'mizde yollarımız bundan böyle daha temiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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