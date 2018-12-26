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Kartepe'de “Trafik Işıkları Konuşuyor” tiyatrosu sergilendi

Kartepe Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ücretsiz çocuk tiyatrolarında bu hafta “Trafik Işıkları Konuşuyor” adlı tiyatro sahnelendi.

Kartepe Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ücretsiz çocuk tiyatrolarında bu hafta “Trafik Işıkları Konuşuyor” adlı tiyatro sahnelendi.



Kartepe Belediyesi'nin çocukları motive etmek, eğlendirirken öğrenmelerine imkan sağlamak amacıyla düzenlediği çocuk tiyatroları bu hafta sonu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde oynanan “Trafik Işıkları Konuşuyor” adlı oyun ile devam etti. Oyunu Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda çocuk izledi. Gösterim öncesinde Kartepeli minikleri selamlayan başkan yardımcıları, il dışında bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in selam ve sevgilerini çocuklara ilettiler.



Polis Memuru Mete'nin konuşan trafik ışıklarıyla geçen diyaloğunun sergilendiği oyun Kartepeli miniklere keyifli anlar yaşattı. Çocuklar trafik kurallarını eğlenerek, öğrenme imkanı buldu. Hafta sonu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve yüzlerce çocuğun katılım sağladığı oyun 45 dakika sürdü. Kartepe'de çocuklara yönelik düzenlenen sosyal faaliyetlerden duydukları memnuniyeti bildiren ebeveynler, çocuklara verdiği önem için Başkan Üzülmez'e teşekkürlerini iletti. Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz çocuk tiyatrolarına vatandaşlar yoğun katılım göstermeye devam ediyor.

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