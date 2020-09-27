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Kartepe'de üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor var

Kartepe Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde asfalt-yama, bakım ve tamir çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde parkeden, yol genişletme, asfalt yama çalışmalarına kadar bir çok kalemde hizmetlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından 700 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki yolda asfalt yama çalışması yapılmaya başlandı. Dumlupınar, Ertuğrul Gazi ve Ataevşer mahallelerindeki çalışmalarını tamamlayan ekipler, Rahmiye Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi Maral Sokak'da parke, Sarımeşe Mahallesi Hisarcık Sokak ve civarı ile Çuhane Caddesi'nde asfalt, Maşukiye Mahallesi Kartopu Sokak'ta beton yol çalışmalarına ise devam ediyor.


Başkan Kocaman da İSU ekipleri tarafından Uzunbey Mahallesi Kirazoğlu Mevkii'nde yapılan alt yapı çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen asfalt serimini yerinde inceleyerek yetkililerinden bilgi aldı. Planlı ve sistemli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Ekiplerimiz hızlı bir tempoda, planlı bir iş programı ile ihtiyaç olan tüm mahallelerimize girip, gerekli iyileştirmeleri yapıyor. Sorunlu bir yer kalmayıncaya kadar bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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