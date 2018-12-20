Kartepe'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dumlupınar Mahallesi'nde yeni açılan imar yolları üzerinde parke döşeme çalışmalarına başladı.

Kartepe yollarını bakıma alan belediye ekipleri yeni açılan imar yollarında üst yapı düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Modern yolları mahalle sakinlerinin kullanıma sunan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üst yapı düzenlemelerini Dumlupınar Mahallesi genelinde sürdürüyor. Dumlupınar Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi çevresinde yeni açılan imar yollarının üst yapı iyileştirme çalışmaları kapsamında ekipler, 3 farklı güzergahta çalışma yaptı. Ekipler Dumlupınar Mahallesi'nde Anka, Güzide ve Talha Sokak yollarını parke taşları ile döşedi. Toplam 300 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yollara 2 bin 500 metrekare parke ve 600 metre bordür taşı döşendi.

Hemşehrilerinin beklentilerine karşılık verecek çözüm odaklı çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Soğuk ve yağışlı havalar öncesi üst yapı düzenlemelerimiz ilçe genelinde durmaksızın sürüyor. Halkımıza gösterdiği sabır için ayrıca teşekkür ederim. Halkımızın desteği ve anlayışı ile güzel işler çıkarmaya devam ediyoruz” dedi.