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Kartepe'de usulsüz hayvan barınakları kaldırılıyor

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ki kayıt dışı hayvan barınakları ve kanatlı hayvan kümeslerini kaldırmaya devam ediyor.


Kartepe Belediyesi geçmiş dönem meclis toplantısında oybirliği ile alınan “Hayvan barınakları ve kanatlı hayvan kümeslerinin imar planında tarım alanı olarak gözüken alanlara taşınması” kararına uymayan kayıt dışı hayvan barınakları ve kanatlı hayvan kümeslerini kaldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerleşim alanı içerisinde yer alan hayvan barınakları ve kanatlı hayvan kümeslerini kaldırıyor. Ekipler son olarak Sarımeşe Mahallesi Sunarlar Sokak'ta bulunan büyük baş hayvan barınağını kaldırdı.


Kartepe Belediyesi Meclisinin oybirliği ile aldığı kararı yerine getirdiklerini belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Bizde ilçemizin sağlıklı kentleşmesi ve planlara uygunluk sağlaması açısından kontrollerimizi yapıp, hayvan sahiplerine gerekli süre tanındıktan sonra işlem yapıyoruz. Başkanımızın hassasiyetleri çerçevesinde çevre ve görüntü kirliliğinin kaldırılması ve sağlıklı kentleşme noktasında üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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