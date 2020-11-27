Kartepe'de vezneler hafta sonu açık

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 30 Kasım 2020 tarihinde sona erecek olan Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitlerini vatandaşların rahatlıkla ödeme yapabilmesi için 28-29 Kasım tarihlerinde vezneler saat 10.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kartepe Belediyesi Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gereken Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitleri ödenmeye başlandı. Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksitinin ödeme günü 30 Kasım 2020 tarihinde son bulacak.

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ödeme seçenekleri hakkında da halkı bilgilendirerek; Emlak, Çevre ve Temizlik, İlan ve Reklam vergileri Kartepe Belediyesi Gelir Servisinde ve Uzunçiftlik tahsilat bürosunda yatırılabileceği gibi, anlaşmalı banka şubeleri ve PTT şubeleri ile Kartepe Belediyesi internet adresinden online ödeme yolu ile yapılabileceğini duyurdu.