Kartepe'de yazlık sinemaya ilgi artıyor

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Yazılık Sinema Günleri" bu yıl da vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla geçen yaz sezonu hayata geçen "Yazlık Sinema Günleri" bu yıl da devam ediyor. Bu hafta sonu gösterilen "Hedefim Sensin" filmi de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu Hedefim Sensin filminin başrolünü Ata Demirer üstleniyor. Senaryosunu Demirer'in kaleme aldığı komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

Yazlık Sinema Günleri'nin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yazlık sinema günleri ile nostalji olmaktan çıkardığımız etkinliğimize hemşehrilerimizin büyük ilgi göstermesi bizleri de memnun ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş olan açık hava sineması hayatımızda yeniden yer almaya başladı. Yazlık sinema günlerimiz mevsim ve diğer koşullar el verdiği sürece devam edecek. Eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.