Kartepe'de yeni halk otobüsü güzergahları açılıyor

Kartepe Belediyesi'nde yapılan toplantı ile yeni Belediye hizmet binasına ulaşım sağlayacak hatlar belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi, ilçe genelinde şehir içi otobüs hat ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı'nın katılımı ile düzenlenen toplantıda yeni haklk otobüsü güzergahları belirlendi. Toplantıya UKOME'den Murat Bayram, Köseköy Otobüs Kooperatifi Başkanı Özcan Kantik, Maşukiye-Derbent Kooperatifi Başkanı Hakan Bekil, Uzuntarla Kooperatif Başkanı Cemil Kurt, Arslanbey Kooperatif Başkanı Mehmet Uzun, Suadiye Kooperatif Başkanı Köksal Yılmaz da katıldı.

Yapılan toplantı sonrasında 279 No'lu yeni ring hattının Balaban'dan kalkarak Değirmenkapı Caddesi - Nushetiye İzmit Caddesi - Kuzgundere Caddesi - A.Lütfi Arat Bulvarı - Milli Egemenlik Caddesi - Sapanca Yolu - Sarımeşe Yolu Caddesi - Şenlik Sokak - Yeni Kaymakamlık Caddesi - Taş Sokak - Asiller Caddesi - Çiftçi Sokak - Limi Caddesi - Dicle Caddesi - B. Hayrettin Paşa Caddesi - Yunus Sokak - Terzi Gölü Caddesi güzergahında çalışacak. 289 No'lu Uzuntarla - Köseköy hattının Kartepe Belediyesi eski hizmet binasında sonlanan güzergahı uzatılarak Uluışık Caddesi - 17 Ağustos Caddesi - Moda Sokak - Demokrasi Caddesi - Çiftçi Sokak - Asiler Caddesi - Kartepe Belediyesi güzergahında ulaşım sağlaması kararlaştıldı. Son Durak olarak yeniden düzenlendi. 213 ve 218 hatların güzergahlarına da Kartepe Belediyesi yeni hizmet binası eklendi.