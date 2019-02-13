Kartepe'de yeni imar yolları açılıyor

Kartepe Belediyesi'ne bağlı ekipler, 2018 yılında 16 bin 430 metre uzunluğunda 70 yeni imar yolunu açarak bölge halkının kullanımına sundu.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yapılan imar planları çerçevesinde ilçe genelinde yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartepe'de ulaşım ağını rahatlatmak amacıyla yapılan çalışmaların bir ayağı da Çepni Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Ekipler Çınarevleri Caddesi Göktaş Sokak üzerinde yol açma çalışması yaptı.

2018 yılında 16 bin 430 metre uzunluğunda 70 yeni imar yolunu açan ekipler Uzuntarla Mahallesi genelinde de yolları genişleten ekipler yeni yollar açtı. Yeni yol açma çalışması yapan ekipler Uzuntarla Mahallesi 205. Sokak ve Merkez Mezarlığı çevresinde zemin dolgu çalışması ardından güzergahları bölge halkının kullanımına sundu. 2014 yılından bu zamana kadar ilçe genelinde ulaşım ağını genişletecek ve yapılaşmanın önünü açacak çalışmalar kapsamında 56 bin 590 metre uzunluğunda 303 adet yeni imar yolunu açtı. Bu çalışmada 345 bin 902 ton mekanik malzeme kullanıldı.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alt yapı sorunu olmayan sokak ve caddeleri parke taşı ile döşerken alt yapı çalışmaları nedeniyle de bozulan güzergahlarda bakım ve onarım çalışmalarında bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kartepe yollarını şık bir görünüme kavuşturmak için, son 5 yılda 61 bin 665 metre uzunluğunda 407 adet cadde ve sokak üzerinde 869 bin 388 metrekare parke ve 276 bin 386 metre bordür kullanarak elden geçirdi. Ekipler son olarak Derbent Mahallesi Aşina Sokak üzerinde 150 metrelik güzergahı ve Ertuğrul Gazi Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde de 300 metrelik güzergahı parke taşları ile döşedi.