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Kartepe'de Yıldırım-2019 Seferberlik tatbikatı düzenlendi

2019 Seferberlik Tatbikatı’na katıldı.

2019 Seferberlik Tatbikatı'na katıldı.



Milli Savunma Bakanlığı, Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlıgˆı'nın Deniz Hava Komutanlıgˆı'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen tatbikata Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın yanı sıra Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, askeri erkan ve görevli personel katıldı. Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatında; seferberlik sisteminin denenmesi, tatbikata katılacak yedek personelin sefer görevlerine yönelik eğitilmesi, yedek personelin seferde kullanacağı silah, teçhizat, araç¸ ve malzemeye intibakları, yedek personel ile ilgili tebligˆ ve celp işlemlerinde askeri ve mülki makamlar arasında koordinasyonun ve yu¨ku¨mlu¨lerle iletişimin tesis edilmesi, seferberlik ve savaş¸ halinde bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile Silahlı Kuvvetler arasında yu¨ru¨tu¨lecek müşterek faaliyetlerin denemesi yapıldı.


Komuta merkezinde Kartepe Kaymakamı Dursun ve Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, askeri erkandan tatbikat hakkında bilgi aldılar. Yıldırım-2019 Seferberlik Tatbikatına 40 yedek personel, 6 araç¸ ile kamu kurum ve kuruluşlarından bazı unsurlar katıldı. Tatbikatın sonuç bildirisi taraflar arasında imza altına alındı.

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