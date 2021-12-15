İhlas Haber Ajansı

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Kartepe'de yoğun kar yağışı başladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde merakla beklenen yoğun kar yağışı başladı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde merakla beklenen yoğun kar yağışı başladı.


Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili oldu. Her kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kartepe'de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde de etkisini sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise kar yağışının yaşandığı yolların açık tutulması için tuzlama çalışmaları yapıyor.

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