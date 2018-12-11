Kartepe'de yol açım çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yerleşim alanları içindeki kadastral yollarını da açarak kent içi ulaşım ağına katkı sağlıyor. Ulaşım ağını genişletmek ve yapılaşmanın önünü açacak çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarının bir ayağını da Balaban Mahallesi'nde yaptı. Çalışma ile Balaban Mahallesi'nde kadastral planlarda yer alan Yusuf Dede Sokak üzerinde 80 metre uzunluğunda 5 metre genişliğindeki imar yolu açıldı.