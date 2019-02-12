Kartepe'de yol çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindeki yolları günümüz şartlarına uygun hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi, halkın ayağını kışın çamurdan yazın tozdan kurtaran çalışmalarda ekipler toplu konutların yoğunlaştığı Uzunçiftlik Mahallesi Hasanpaşa bölgesinde yeni yerleşim alanları çevresindeki yollar üzerinde gerçekleştirdi.

Hasanpaşa Camii bağlantılı Öztürk ve Çetin Sokaklar ile Hacı İbrahim, Hasan Yılmaz ve Hasanpaşa Caddeleri bağlantılı ara yollarda düzenleme yapan ekipler, Keskin Sokak ve Damla Sitesi çevresindeki parke döşeme çalışmalarında ise sona yaklaştı. Belediye ekipleri ayrıca Derbent Mahallesi'nde yerleşimin yoğun olduğu farklı noktalarda parke döşeme çalışması yaptı. Derbent yollarını iyileştirmeye devam eden ekipler, Derbent Koru Evleri'nin bulunduğu Kamu Caddesi, Aşina Sokak, Park Sitesi önündeki güzergah, Kamelya Sitesi yollarında parke çalışmalarında bulundu. Ana arter ve bağlantı yollar çevresinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahallenin yollarını şık bir görünüme kavuşturmak için hummalı bir çalışma sergiledi.