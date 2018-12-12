Kartepe'de yollar yenilenmeye devam ediyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol iyileştirme düzenlemelerine devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda ekipler yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında ilçenin farklı noktalarında kilitli parke döşeme çalışmasına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalle statüsüne kavuşan köy yollarında ki yol iyileştirme çalışmalarının bir ayağını Şirinsulhiye Mahallesinde gerçekleştirdi. Kartepe Belediyesi, çalışmalarını Şirinsulhiye Mahallesi içerisinde bulunan Yeni Sokak üzerinde devam ediyor. Ekipler, Yeni Sokak üzerinde 500 metre uzunluğunda 7 metre genişliğindeki güzergaha 3 bin metrekare parke ve bin metrekare bordür taşı döşeyerek yolu ulaşıma açtı.

İlçe halkının beklentilerine karşılık verecek çözüm odaklı çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Hüseyin Üzülmez, “Soğuk ve yağışlı havalar öncesi üst yapı düzenlemelerimiz ilçe genelimizde başlamıştı. Alt yapı sorunu olmayan güzergahlardaki yol iyileştirme çalışmalarımız asfalt ve parke şeklinde gerçekleşiyor. Hizmet bekleyen halkımıza gösterdiği sabır için ayrıca teşekkür ederim. Yapılan yollarınızı güle güle kullanın. Halkımızın desteği ve anlayışı ile güzel işler çıkarmaya devam ediyoruz” dedi.