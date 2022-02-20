Kartepe'de yüksekte çalışma eğitimi

Kartepe Belediyesi 2022 yılı eğitim programı kapsamında belediye personeline “Yüksekte Çalışma Eğitimi” verildi. Eğitimde, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin 5. Maddesi hakkında bilgi verildi. Belediye personeline, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımının yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı önlem alınması, çalışanların yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konularında bilgilendirme yapıldı.

“İş kazalarını sıfır noktasına indirmeyi hedefliyoruz”

Hedeflerinden bahseden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Sinan Şahin, “Belediyemiz sınırlarını kapsayan alanda yapılan çalışmalarda basit tedbirsizlik, eğitimsizlik ve ekipman yetersizlikleri sonucu meydana gelebilecek iş kazalarını sıfır noktasına indirmeyi hedefliyoruz. Bu eğitimlerimiz devam edecektir” açıklamasında bulundu.

“Güvenlik ve refahı sağlamak birinci önceliğimizdir”

Güvenliğin önemine vurgu yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “İnsan gücünün korunması için, işin yapılması sırasında çalışanın sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak birinci önceliğimizdir. Çalışanlarımızın ailelerine sağlıklı bir şekilde dönmeleri için güvenli çalışma ortamı sağlanması hususuna büyük önem göstermekteyiz” ifadelerini kullandı.