Kartepe'deki iş yerlerinde atık yağ bilgilendirmesi

Bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması çalışmaları kapsamında ilçede bulunan lokanta, restoran, otel ve benzeri iş yerlerini ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü personelleri ile birlikte Kartepe Belediyesi Çevre Yüksek Mühendisi Gökçen Gönülay, atık yağların ayrı toplanarak lisanslı firmalara teslim edilmesi gerektiği hakkında işletmeleri bilgilendirdi.

İş yerleri yetkililerine, yağ toplayıcılarının topladıkları yağları on numara yağ yapımında kullanarak hem çevrenin kirlenmesine hem de haksız kazanca sebep olduklarını anlatan Gönülay, işletmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kurulan elektronik sisteme dahil olmaları halinde bu kaçak alımların da önüne geçecekleri hakkında da bilgi verdi.

Konu hakkında titizlik göstererek lisanslı bir atık yağ toplama firması ile sözleşme imzalamış ve yükümlülüklerini yerine getiren işletme sahiplerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Gökçen Gönülay, tüm işletmelerden aynı duyarlılığı göstermelerini beklediklerini belirtti.