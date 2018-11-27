Kartepe'deki yeni hizmet binasının altyapısı bitti

Teknolojinin son ürünlerinin kullanıldığı yeni hizmet binası tek noktadan yönetilecek.

Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasında bilişim alt yapısı tamamlandı. Son sistemlerle yenilenen yaklaşık 36 km data kablosunun kullanıldığı alt yapıda binanın iklimlendirilmesine kadar, bilgisayarla kontrol edilebilen sistem daha hızlı ve daha güvenli hale geldi. Bina da daha kaliteli ve kolay yönetilebilen IP Telefon Sistemleri kullanılacak.

Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasında yapılan çalışma ile bina dışında bulunan 5 farklı lokasyona kablosuz ağ ile bağlantı sağlanacak. Bu bağlantı sayesinde yıllık yaklaşık 20 bin TL ekonomik tasarruf sağlanmasının yanı sıra işlemler daha hızlı ve daha güvenli gerçekleştirilecek.

Kartepe Belediyesi yeni binasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Kerim Kandaz, “Belediye yeni hizmet binasında teknolojinin son ürünleri kullanıldı. Müdürlük olarak birinci önceliğimiz sistemin kolay erişilebilir, hızlı ve güvenli olmasıdır. Yeni hizmet binasında buna çok daha fazla dikkat edilerek alt yapı hazırlandı. Yeni sunucu sistemlerinin montajı yapılarak, sayısal verileri aslını bozmadan okuyup, fiziksel özellikleri farklı olabilen başka bir alana yedeklenerek, bu sayede yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı durumda olacağız” dedi.

Kartepe Belediyesi yeni hizmet binasının tabanı 2 bin 205 metre kare, toplamda 11 bin 324 metre kare olacak. Toplamda 104 odanın yer aldığı binada bodrum ve 4 kat olarak hizmet verecek. Belediye hizmet binası içerisinde bütün idari birimler yer alacak. Kapalı otopark, yemekhane, meclis grup odaları, 150 kişilik meclis salonu, iki adet ibadethane de bulunacak.