Kartepe'den Barış Pınarı Harekatına destek

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Ekim Ayı II'nci oturumunda Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi okundu. Oturumda 2020 yılı bütçesinin ise 141 Milyon 400 bin TL olarak belirlendiği açıklandı.

Kartepe Belediyesi Ekim Ayı ikinci oturumu Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından meclise gönderilen 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planı, 2020 Mali Yılı Performans Programı Taslağı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumunda söz alarak Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Mehmetçiklerimize Allah muvaffakiyet versin. Bugün bu salonda toplantı yapabiliyorsak kahraman ordumuzun mücadelesi sayesindedir. Barış Pınarı Harekatı çok önemlidir. Diğer ülkelerden yapılan açıklamaları görmekteyiz. Gerçeği çok daha net görmekteyiz. Amaçlarının, niyetlerinin ne olduğunu çok net görmekteyiz. Ne yapmak istedikleri görülmektedir. Bundan dolayı da kararlılıkla üzerine gidilmektedir. Mehmetçiklerimize selam olsun tüm dualarımız onlar için” dedi.

Meclis gündemi açılışında Kartepe Belediyesi'ni oluşturan AK Parti, MHP, CHP ve IYI Partili meclis üyelerinin ortaklığında hazırlanan “Barış Pınarı Harekâtını Destekliyoruz” bildirisi okundu. Bildiride, “ Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz” sözlerine yer verildi” ifadelerine yer verildi.

Meclis gündemine gelen 2020-2024 yıllarını kapsayan Strateji Planı, 2020 Mali Yılı Performans Programı Taslağı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Kartepe Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 141 Milyon 400 bin TL olarak kabul edildi.