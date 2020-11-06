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Kartepe'den Şanlıurfa'ya Eşme ayvası

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde KOÜ Vakfı’na destek amacıyla Ormanya’da Eşme ayvası satış etkinliğini sosyal medyadan gören Şanlıurfa’da görev yapan öğretmenin isteği karşılıksız kalmadı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde KOÜ Vakfı'na destek amacıyla Ormanya'da Eşme ayvası satış etkinliğini sosyal medyadan gören Şanlıurfa'da görev yapan öğretmenin isteği karşılıksız kalmadı.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde geliri KOÜ Vakfı'na bağışlanarak dar gelirli öğrencilerin eğitime destek vermek amacıyla Ormanya'da Eşme ayvası satışı yapmıştı. Sosyal medya üzerinden Eşme ayvasının satışını gören Şanlıurfa Viranşehir'de öğretmenlik görevini yapan Umut Horzum'un Eşme Ayvası talebi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla yerine getirildi.


Şanlıurfa Viranşehir'de öğretmenlik yapan Umut Horzum, sosyal medya üzerinde eşinin hamile olduğunu daha önce Eşme Ayvası yediğini ve tadını unutamadığını dile getirdiği mesajını Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a iletti. Mesajı gören Belediye Başkanı Kocaman, Eşme Ayvası ve cezeryesini Şanlıurfa'ya gönderilmesini sağladı.


Belediye Başkanı Kocaman'ın talimatıyla kendilerine ulaştırılan Eşme Ayvası ve Cezeryesi'ne teşekkür eden Umut Horzum eşiyle birlikte fotoğrafını çekerek teşekkürlerini iletti. Öğretmen Horzum mesajında “Kartepe'den Şanlıurfa Viranşehir'e Eşme ayvası isteğimizi yerine getiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kartepe Belediyesi ailesine teşekkür ediyoruz” dedi.

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