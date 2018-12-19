Kartepel'de öğrencilerin sokak hayvanı sevgisi

Kartepe'de öğrenim gören üniversite öğrencileri, Zabıta ekipleri ile bilrikte ziyaret ettikleri Ketenciler Baraj Göleti yanında oluşturulan hayvan barınağında hayvanlara mama verdiler.

Üniversite öğrencileri, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce Ketenciler Baraj Göleti yanında oluşturulan sokak hayvanları bakım ve beslenme barınaklarını, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaret etti. Ziyarette zabıta ekipleri ile birlikte hayvanlara mama veren öğrenciler, çevrede mıntıka temizliği yaptıktan sonra yapılan uygulamalar hakkında bilgiler aldılar.