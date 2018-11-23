Kartepeli Aysima milli takımda

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi. Karate branşında iddiasını sürdüren Kartepe Belediyespor'un ümit bayan kategorisinde yarışan Aysima Hatice Kurt yüzleri güldürdü.

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Rize Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 49 ilden 588 kadın, 791 erkek olmak üzere toplam bin 379 sporcu mücadele etti. Beş gün süren ve son gün milli takım seçmelerinin yapıldığı şampiyonaya Kartepe Belediyespor'u temsilen 54 kilogramda ümit bayan kategorisinde Aysima Hatice Kurt katıldı. Aysima, almış olduğu Türkiye üçüncülüğü derecesiyle mutluluk yaşattı.

Başarılı sporcu Aysima Hatice Kurt, milli takım seçmeleri için tatamiye çıktı. Göstermiş olduğu performansla milli takıma girmeyi başaran Aysima, 8-10 Şubat 2019'da Danimarka'nın Aalborg kentinde yapılacak Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'na katılarak, ülkemizi temsil edecek.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Onların spor ve eğitim hayatlarında her aşamada destekliyor ve teşvik ediyoruz. Daha iyisini yapacaklarına inancım tam olmakla birlikte, başarılarının devamını ve kolaylıklar diliyorum” dedi.