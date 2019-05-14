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Kartepeli Aysima yüzleri güldürüyor

Kartepe Belediyespor Kulübü Karate takımı sporcularından Hatice Aysima Kurt Azerbaycan’da birinci oldu.

Kartepe Belediyespor Kulübü Karate takımı sporcularından Hatice Aysima Kurt Azerbaycan'da birinci oldu.


Azerbaycan Karate Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Bakü Open Karate Turnuvası'na özel davetle katılan Milli sporcular, 15 madalya ile ülkemize döndü. 14-17 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan ve Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı 11 sporcuyla katıldığı Bakü Open turnuvasında Milli sporcular, 7 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.


Kartepe Belediyespor Kulübü başarılı sporcularından Hatice Aysima Kurt yüzleri güldürmeye devam ediyor. Kartepe Belediyespor Kulübü Karate Antrenörü Mehmet Peçe nezaretinde antrenmanlarını aralıksız sürdüren Aysima, milli takım adına yarıştığı Uluslararası Bakü Open Karate Turnuvası'nda birinci olarak altın madalya ile Kartepe'ye döndü.

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