Kartepeli biniciler birinci oldu

Kartepe Belediyespor Binicilik Kulübü sporcularından Ceylin Seymen ve Elif Ülker, Genç Atlar Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 6-7 Ağustos tarihleri arasında Gebze Atlıspor Kulübü'nde düzenlenen Genç Atlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Kartepe Belediyespor Binicilik Kulübü sporcularından Ceylin Seymen, PIII kategorisinde 65 ve 70 santimetre parkurda iki birincilik, Elif Ülker ise PII kategorisinde 50 santimetre parkurda birincilik elde etti.

Kartepe Belediyespor bünyesinde spor yapan gençlerin başarılarıyla her zaman gurur duyduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı, "Gebze'de düzenlenen yarışmada iki sporcumuz birinci olarak bizleri sevindirmiştir. Gençlerimize yapılan her yatırım geleceğe yapılmaktadır. Gençlerimizin her alanda spor yapmaları bizleri her zaman mutlu etmiştir. İnşallah gençlerimizin bu başarıları devam edecektir. Bu başarının gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bizlerde desteğimize devam edeceğiz" dedi.