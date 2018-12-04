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Kartepeli büyüklerin sinama keyfi

Kartepe Belediyesi’nin Alo Evlat Birimi, 7/24 hizmet verdiği Kartepeli büyüklerini sosyal aktivite olarak “Bizi Hatırla” filmine götürdü.

Kartepe Belediyesi'nin Alo Evlat Birimi, 7/24 hizmet verdiği Kartepeli büyüklerini sosyal aktivite olarak “Bizi Hatırla” filmine götürdü.



Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlenip senaryosunu da kendisinin kaleme aldığı “Bizi Hatırla” filminin oyuncu kadrosunda Özge Özberk, Altan Erkekli, Binnur Kaya, Sumru Yavrucuk ve Tolga Tekin yer alıyor. Bizi Hatırla, ihmal ettiği babasının rahatsızlanmasının ardından onunla yeniden bağ kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.



Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi tarafından evlerinden araçlarla alınan Kartepeli büyükler “Bizi Hatırla” filminin başlamasına kadar çay eşliğinde sohbet ettiler. Kartepeli vatandaşlara temel ihtiyaçların karşılanması noktasında yardımcı olan görevliler, tatil, hafta sonu gece gündüz, mesai saatleri dışında da yaşlı ve ihtiyaç sahibi Kartepelilerin yanında olmaya devam ediyor. Kartepe'nin büyükleri “Bizi Hatırla” filminin izlemesi ardından keyifli ve mutlu geçen bir gün sonrasında Alo Evlat Hattı ekibi tarafından evlerine bırakıldı.

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