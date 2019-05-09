Kartepeli çocuklar, fidanları toprakla buluşturdu

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından küçük yaştaki çocukların toprağa dokunarak gelişimlerine katkıda bulunmak, yedikleri besinlerin kaynağını öğrenmelerini sağlamak amacı ile Kartepe Özel Bulut Anaokulunda fide dikim etkinliği yapıldı. Etkinlikte çocuklar, fidanları dikerek sulama yaptılar. Etkinlik sırasında çocuklara bilgilendirmelerde bulunan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden Çevre Yüksek Mühendisi Gökçen Gönülay, “Günümüz de çocuklarımız evlerde kapalı ortamlarda büyümesi sebebi ile doğaya çıkamıyor. Bunun sonucunda enerjisini tüketemeyen, hiperaktif yatkınlığı yüksek, sosyal ilişkileri zayıf bireylerin sayısı artıyor” dedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bugün, çevre problemleri sadece teknoloji ile veya yasalarla çözülebilecek bir problem değildir. Bu ancak bireysel davranışların değiştirilmesi ile mümkündür. Çevreye karşı pozitif tutum ve değer yargılarının oluşması çevre eğitimi ile mümkündür. Gelecek nesillerin çevresine karşı daha duyarlı bireyler olmaları için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğiz” diye konuştu.