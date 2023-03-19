Kartepeli çocuklar işaret diliyle tanıştı

Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Kartepe Genç Akademi, kurulmasından bu yana nitelikli eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgi görüyor. Birçok alanda gençlere destek veren Akademi'de işaret dili eğitimi de veriliyor. Öğretmen Yeliz Önal'ın verdiği eğitimde, işitme engelli bireylerin birbiri ile ya da diğer insanlarla iletişim kurmasının ne kadar önemli olduğu uygulamalar ile de anlatılıyor.

Dünya Sağırlar İslam Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Dilber Özcan ve yönetim kurulu üyelerinin de katılarak sessiz dünyalarındaki tecrübelerini paylaştığı eğitim, Kartepeli çocukların da ilgisini çekti. Eğitime katılan çocuklar, gayretle öğrenmeye çalıştı.

"İnsanlar bizi anlamadığı zaman üzülüyorum"

Dünya Sağırlar İslam Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Dilber Özcan, "İnsanlar bizi anlamadığı zaman üzülüyorum. Annem ve babam normal olarak konuşurken, ben işaret diliyle iletişim kuruyorum. İşaret dilini öğrenene kadar zorluklar yaşadım. SEKA Devlet Hastanesi'nde işaret dili eğitimi veriyorum" dedi.

Özcan, çocuklara sunulan işaret dili eğitimi imkanı dolayısıyla Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a teşekkür etti.