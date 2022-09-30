Kartepeli gençler sınav taktiklerini öğrendi

Kartepe'de üniversite sınavına hazırlanan gençler, eğitim danışmanı Gökhan Müftüoğlu ile "Sınav Kazandıran Taktikler" söyleşisinde bir araya geldi.

Kartepe Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Müftüoğlu, öğrencilere sınav kaygısını nasıl yeneceklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Müftüoğlu, "Ne istediğinizi bilmek çok önemlidir. Sayısal mı? Sözel mi? Bunu bilmek sizlerin karar vermesini sağlayacaktır. İstediğinizi belirleyip bu yönde çalışmanız ile başarılı olabilirsiniz. Zamanı planlı kullanmalısınız. Sevdiğiniz mesleği yapmalısınız. Ancak bu şekilde başarıyı elde edebilirsiniz. Odaklanmanız önemlidir. Sosyal medya odaklanmanıza engel olur. Şuanda dünyanın en büyük sorunu olarak odaklanma gösterilmektedir. Odaklanma dünyanın var olduğundan bu yana hiç bu kadar yerlerde olmadı. Buna dikkat etmelisiniz. Sizlere kaybettiğiniz zamanı kimse geri vermeyecek. İstediğiniz hedefe ulaşmak için çalışın. İnşallah istediğiniz okulları bölümleri kazanacaksınız. O valizler dolacak" dedi.

"Sizlerin yerinde olmayı isterdim"

Seminere katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Kartepe'miz çok güzel bir ilçedir. Sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hafiften heyecanlar ve karın ağrıları başlıyor. Üniversiteyle ilgili ailemle konuştuğum zaman karnım ağrırdı. Şimdi geri dön deseler o karın ağrısına razıyım. Sizlerin yerinde olmayı isterdim. Hepiniz çok başarılı olacaksınız. Ne istediğinizi bilmelisiniz. Sizlere güveniyorum. İnşallah rabbim sizlerin gönlüne göre verir” dedi.