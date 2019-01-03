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Kartepeli kadınlar bowling turnuvasında

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyeleri bowling turnuvasında bir araya geldiler.

Turnuvada eğlenen kadınlar, heyecanlı bir mücadele verdiler.


Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, İstasyon, Fatih Sultan Mehmet ve Köseköy mahallerindeki Kadın Spor Merkezleri üyeleri Bowling Turnuvası'nda bir araya geldiler. Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü üyelerini turnuvada bir araya getirerek yeni üyelerle tanışma ve kaynaşma fırsatı sağladılar. Kadınlarn sosyal hayat içerisinde bulunmasının önemini vurgulayan Kartepe Belediyesi Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepe'de kadınlarımız sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini yaşamaktadırlar. Kadınlarımızın sosyal hayatın içerisinde olması ruhsal motivasyon ve huzur açısından çok önemlidir. Kadınlar Kulübümüz aracılığı ile ulaştığımız Kartepeli kadınların projelerimize sahip çıkmaları bizleri memnun etmektedir” dedi.


Kartepeli kadınlar düzenlenen etkinlikler ve desteklerden dolayı Başkan Üzülmez'e teşekkürlerini ilettiler.

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