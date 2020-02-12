Kartepeli kadınlara sigaranın zararları anlatıldı

Kartepe'de 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle sigara bırakma semineri düzenlenerek kadınlara bilgiler verildi. Kartepe Belediyesi ve özel bir hastane işbirliğinde bir AVM'de düzenlenen seminerde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğba Özyılmaz tarafından katılımcılara bilgiler aktarıldı. Seminerde konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özyılmaz, “Sigara dumanı 4 binden fazla zehirli, tahriş edici ve kansere yol açan kimyasal madde içermektedir. Bu kadar maddenin yanı sıra tütündeki nikotin, ciddi bağımlılık yapma özelliğine sahiptir” dedi.

Sigarayı bırakmanın faydalarından bahseden Özyılmaz, “Sigarayı bırakmamızla birlikte ilk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer, 12'inci saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta ile 3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. 10. yılın sonundaysa akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu biliniyor. 15 beş yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iniyor" şeklinde konuştu.