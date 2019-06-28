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Kartepeli karatecilerde hedef şampiyonluk

Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan Ümit, Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonasında Kartepe Belediyespor Kulübünden 8 karate sporcusu şampiyonluk için mücadele edecek.

Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan Ümit, Genç ve 21 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonasında Kartepe Belediyespor Kulübünden 8 karate sporcusu şampiyonluk için mücadele edecek.


Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 27-30 Haziran 2019 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleşecek. Karate Şampiyonası'nda Kartepe Belediyespor Kulübünden sekiz sporcu mücadele edecek. Şampiyona öncesi sporcularını kampa alan kulüp antrenörü Mehmet Peçe, çok iyi hazırlandıklarını ve güzel sonuçlar alacaklarını ifade etti. Peçe “İlk olarak hedefimiz Türkiye Şampiyonluğu. Heyecanla katıldığımız müsabakalarda milli takıp seçmelerine katılıp, dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz'' dedi.


Sporcularına başarılar dileyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Ben sporcularıma ve hocamıza çok güveniyorum. Çok çalıştıklarını da biliyorum inşallah istediklerini sonuçlarla ilçemize dönecek ve bizim gururumuz olmaya devam edecekler” şeklinde konuştu.

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