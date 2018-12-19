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Kartepeli minik şefler hünerlerini sergiliyor

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri “Minik Şefler Atölyesi” çalışmaları kapsamında bilgi evlerinde pasta ve puding yaptılar.


Kartepe Belediyesi Bilgievleri öğrencileri “Minik Şefler Atölyesi” çalışmaları kapsamında yemeğin ve tatlının tarihsel seyri, değişik kültürlere özgü uygulamaları, mutfakta hijyen, sağlıklı beslenme, görgü kuralları gibi mutfak kültürüne ait püf noktalarını içeren etkinlikte birbirinden leziz sunumlarla tatlılarını hazırladılar. Maşukiye Mahallesi'nde bulunan Mevlana Bilgi Evi'nde bisküvi pastası yapan çocuklar, el becerilerinii geliştirerek, kendi yaptıkları pastaları diledikleri gibi süslediler. Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evi'nde ise öğrenciler, puding pişirip, yeteneklerini keşfettiler. Doyasına eğlenen minik şefler, bilgi evlerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarını çok sevdiklerini belirterek, etkinliklerden memnun kaldıklarını dile getirdiler.

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