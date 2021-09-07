Kartepeli minikler cesur filmini çok beğendi

Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkararak günümüze taşıyan ve her hafta devam edilen “Yazlık Sinema Günleri”ne bu hafta sonu animasyon filmi ile minik misafirlerini beyaz perde önünde ağırladı. Açık havada sergilenen macera dolu filmi, Kartepe minikler büyük bir ilgi ile izlediler. Etkinliği değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Geleceğimiz olan evlatlarımızın bu zor zamanlarla biraz olsun yüzlerinin gülmesi amacıyla bu hafta sonu filmi onlara ayırdık. Kartepeli miniklerimizin filme gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu etti. Her şey evlatlarımız için” dedi.