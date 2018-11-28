Kartepeli minikler diş hekimleri gününü kutladı

Suadiye Akçakoca Bilgi Evi öğrencileri, Diş Hekimi Aliye Eren'den diş ve diş eti hastalıkları hakkında bilgi aldı.

Kartepe Belediyesi Suadiye Akçakoca Bilgi Evi öğrencileri, diş hekimi Aliye Eren'i muayenehanesinde ziyaret ettiler. Eren, kendilerini ziyaret eden öğrencilere, diş ve diş eti hastalıkları “önlenebilir, kontrol edilebilir, davranışla iyileştirilebileceği” başlıkları altında bilgi verdi. Çocukların sorularını içtenlikle cevaplayan Doktor Eren, dişlerimizi neden ve nasıl fırçalanması gerektiği hakkında öğrencileri bilgilendirirken, diş fırçalama çalışmaları yaptırdı.