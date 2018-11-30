Kartepeli minikler fidan dikti

Kartepeli öğrenciler Derince Çenedağ mevkiinde Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'na fidan diktiler.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliği ile Derince Çenedağ Mevkiinde Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanı fidan dikimine 12 ilçeden katılım sağlanırken, Kartepe'den Tema Eğitim Programlarını uygulayan çeşitli okulları temsilen öğretmen ve okul müdürleri katıldı.

Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı fidan dikimi programı hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi ve TEMA Kartepe İlçe Sorumlusu Gökçen Gönülay, “24 Kasım Öğretmenler Günü hasebiyle, yıllardır Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği neticesinde, çevre ve ekosistem konusunda öğretmenlerle birlikte farkındalık oluşturuyoruz. Bu anlamda bize her türlü desteği veren öğretmenlerimiz adına ilimizde bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. Ağaçlar sadece insanlar için oksijen kaynağı değil aynı zamanda toprağın koruyucusu ve insandan başka diğer canlı türlerine de ev sahipliği yapmaktadırlar. Bu bilgiler ışığında toprağımızı koruyan ve kollayan ormanlarımızı, çocuklarımızı koruyan ve kollayan öğretmenlerimize hediye etmek bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Her yıl binlerce metrekare ormanımız çeşitli sebeplerle yok olmaktadır. Bu nedenle de dünyamızın havası gün geçtikçe kirlenmektedir. Daha temiz bir havayı solumak ve gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakmak için ağaçlandırmaya önem vermeliyiz. Kartepeli çocuklarımızın böyle bir projenin içerisinde yer almaları bizlere gurur vermektedir. Çocuklarımızın yetişmesinde çok büyük emeği geçen öğretmenlerimize böylesine güzel bir hediye oluşturmak için emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederiz” diye konuştu.

Orman İşletme Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliği ile Derince Çenedağ Mevkiinde Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı oluşturulması programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'da katıldı.