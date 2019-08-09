Kartepeli minikler her gün bir saat kitap okuyor

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde miniklere her gün bir saat kitap okuyarak hayal dünyalarını geliştiriyorlar.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde okuma saati düzenlenerek geleceğimiz olan çocuklarımızın daha bilgili, donanımlı yetişmesi hedefleniyor. 8-15 yaş aralığındaki her çocuğun, kitapla büyüdüğünü göz önüne alan Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri eğitmenleri gün içerisindeki aktivitelere başlamadan önce 60 dakika kitap okuma saati düzenleniyor.

Gerçekleştirilen okuma saatlerinde çocukların kitaplarla güçlü bir bağ kurmaları sağlanıyor. Zengin kaynaklara sahip bilgi evlerinin kütüphaneleri sayesinde öğrenci ve veliler okuma alışkanlığı kazanıyor. Eğitmenler eşliğinde seçilen kitaplar hep birlikte okunarak öğrencilerin hem yorum yapma hem de hayal güçlerini geliştirerek keyifli bir zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Kitap okumanın yaygınlaşması adına çalışmalara katkı sunduklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kitap, genel anlamda çocukların bilişsel, duygusal, ruhsal ve ahlaki açıdan gelişmesini sağlayan en önemli araçtır. Bunun yanında kitap, çocuğun dil becerilerinin önemli ölçüde gelişim göstermesine katkıda bulunur. Çocuklar kitaplar sayesinde düşünmeyi, etrafında olan biteni sorgulamayı öğrenir ve bu sayede de olayları anlamlandırmaya başlar” dedi.

Öte yandan Kartepeli çocuklara ev ve okuldan sonra üçüncü bir eğitim noktası olarak rahat ders çalışma ve kişisel gelişim imkânı sunan Bilgi Evleri öğrencileri eğitmenleriyle birlikte, merakla ve ilgiyle takip edilen, Karcan Çocuk Dergisi'nin 4. sayısını hazırladı. İlçe genelindeki ilköğretim çağındaki öğrencilere hitap eden Karcan Çocuk Dergisi, 48 sayfadan oluşuyor. Çocukların eğitim ve yaş seviyelerine uygun olarak, Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri üyeleri tarafından hazırlanan Karcan çocuk Dergisi çocukların kendi çalışmalarının yer aldığı özgüvenlerinin yazılı ve görsel ifadelerine, kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.